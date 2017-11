Lukaku antwoordt met bulderlach op vraag of hij schrik heeft: "So what?"

Een tv-journalist wou gisteren wel eens weten of het hem geen angst inboezemde, de terugkeer van de Zweedse superster. Het ontlokte bij Lukaku een bulderlach. "Wat moet ik daar nu op antwoorden? Ja, hij is bijna fit. So what? Hij is een goeie speler en kan ons op vele momenten grote diensten bewijzen. Ik ben blij dat hij terugkomt."

Lukaku kan dinsdag ook zijn doelpuntenaantal naar 31 brengen, om zo het record te pakken. "Daar ben ik niet echt mee bezig. Ik wil altijd en overal scoren. Maar het belangrijkste is dat we winnen. Want na de 3-3 tegen Mexico was ik toch vooral ontgoocheld."