Marc Wilmots over recordjager Romelu Lukaku: "De smeerlap"

Lukaku deelt op z'n 24ste het record met Voorhoof en Van Himst. "Zijn profiel is uniek. Hij gaat diep, maar tegelijk is hij krachtig, handig én goed met het hoofd", zwaait gewezen bondscoach van de Duivels Marc Wilmots met lof in Het Laatste Nieuws.

"Je mag niet vergeten dat iedereen me gek verklaarde na zijn wedstrijd tegen Italië op het EK, maar ik laat Romelu vervolgens wel staan tegen Ierland en hij scoort er twee. Hij is een doelpuntenmachine en hij leeft van zijn goals. Ik heb hem altijd beschermd en ik zal hem blijven beschermen."

Kritiek maakt hem sterker

Wilmots weet maar al te goed dat Lukaku de kaap van 30 goals rondde. "Twee meer dan ik, de smeerlap", knipoogt de oefenmeester. "Weet je? Het is goed dat ze hem blijven bekritiseren. Het zal hem alleen maar sterker maken. Hij heeft met Manchester United de best mogelijke keuze gemaakt vorige zomer."

"Of hij topschutter van het WK wordt? Zonder twijfelen zeg ik je: hij kan dat. Dat zit in hem. Romelu kan topschutter worden in Rusland. Zeker weten."