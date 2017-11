Club Brugge-fans zijn Vormer erkentelijk voor sterke prestaties

De Brugse fans zijn hun kapitein daar duidelijk erkentelijk voor. Met 38 % van de stemmen werd hij bekroond tot speler van de maand oktober. Daarmee volgt hij Dennis en Nakamba, die in september nog de beste was, op. Zijn droge knal in de bovenhoek tegen STVV werd eerder al verkozen tot doelpunt van de maand.

De publiekslieveling van Club Brugge is aan een uitermate sterk seizoen bezig tot nu toe. Nederlands bondscoach Dick Advocaat vond dat niet voldoende om hem op te roepen voor Oranje. Hopelijk voor de middenvelder richt zijn opvolger wel meer zijn ogen op de Belgische competitie.