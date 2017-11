Belangrijke ingreep op til? 'STVV komt mogelijk morgen al volledig in buitenlandse handen'

Het onlinebedrijf DMM.com kocht in juni al 20 procent van de Truiense aandelen over van sterke man Roland Duchâtelet. Tijdens de zomermaanden sijpelden steeds meer berichten door dat de Japanners STVV volledig wilden overnemen.

Signalen die volgens Duchâtelet voorbarig waren, maar nu lijkt een definitieve verkoop toch aan de orde. Het Laatste Nieuws meldt dat eind vorige week een delegatie van DMM.com in Sint-Truiden neerstreek voor verdere onderhandelingen.

België-Japan

In aanloop naar de oefeninterland tussen België en Japan vertoeven veel Japanse journalisten in ons land. Het is dan ook een uitgelezen kans voor het bedrijf om de overname nu naar buiten te brengen. Mogelijk volgt dinsdag al een persconferentie over de deal.