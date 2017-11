Meunier geprikkeld na vragen over het systeem: "Wat mij betreft het beste" en "Iedereen moet zich aanpassen"

“We hebben een bijna perfect rapport laten zien in de WK-kwalificaties”, aldus Meunier. “En tegen Mexico was het ook zeker niet ‘shit’. 3-3 is een mooi resultaat tegen een sterke tegenstander. In de eerste helft hebben we veel pressing laten zien en kregen de Mexicanen twee kansen. Dat is zeker niet slecht, toch?”

“Na de rust hebben we de pressing laten varen en zo zijn we in de moeilijkheden gekomen. Maar de 3-4-3 is wat mij betreft nog steeds ons beste systeem. Drie goals slikken is nooit goed, maar we misten ook wat automatismen. Dat heb je met de vele geblesseerden of afwezigen.”

Onder Wilmots te verdedigend met vier ...

“De groep is meer dan individuele talenten. Bij het tweede doelpunt staan we met vijf spelers in de buurt van de grote backlijn van hen en gaat de bal bijzonder goed rond. Dries Mertens valt in en geeft twee assists, … Dan heb je je werk gedaan. Maar iedereen moet in het systeem ook zijn weg vinden.”

“Onder Wilmots werd gezegd dat we te verdedigend speelden met vier achterin. Nu zijn we overgeschakeld naar drie achterin en zouden we nog te verdedigend spelen. Iedereen moet zich aanpassen aan het systeem, al mag iedereen zijn mening hebben. De Bruyne is een topspeler, maar we zijn meer dan individueel talent. We moeten het echt met z’n allen doen. Nu moeten we een reactie laten zien.”

