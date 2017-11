Chelsea-middenvelder boos om niet-selectie bij Frankrijk: "Zij zijn niet beter dan ik"

De ex-middenvelder van AS Monaco werd niet opgenomen in de selectie door bondscoach Didier Deschamps voor de wedstrijden in november. De speler reageert teleurgesteld maar strijdlustig.

"Ik ben teleurgesteld maar blijf van deelname aan het WK mijn doel maken. Ik speel bij een grote ploeg, dat kan in mijn voordeel spelen. Ik denk ook niet dat Rabio, Kanté, Matuidi of Tolisso beter zijn dan ik.

Ik respecteer de beslissing van de coach en respecteer ook de geselecteerde spelers, maar ik vind niet dat ik onder hen sta", besluit de defensieve middenvelder in gesprek met Canal Football Club.

