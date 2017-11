STVV-fans zien hun beste speler, die uitblonk in PO2, dit jaar niet meer terug

Het grootste slachtoffer is Cristian Ceballos. De 24-jarige Spanjaard scoorde op de openingsspeeldag twee keer tegen AA Gent (3-2-winst), maar speelde sindsdien niet meer.

Een knieblessure houdt Ceballos, vorig seizoen met vier goals een van de smaakmakers in play-off 2, al maanden aan de kant. Tegenover Het Belang van Limburg bevestigde STVV-coach Jonas De Roeck dat de aanvallende middenvelder aan zijn revalidatie begonnen is. De Limburgse club hoopt zijn sterkhouder in januari te recupereren op stage in het Spaanse La Manga.

Terugkeer Gueye

Voor Igor Vetokele komt de wedstrijd van komend weekend op het veld van KV Kortrijk nog te vroeg. Babacar Gueye viert mogelijk wel zijn rentree met een invalbeurt.