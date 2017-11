Braziliaanse Belg heeft het naar zijn zin in Spanje: "Ik wil in januari nog niet terugkeren naar Manchester United"

In het contract van de 21-jarige middenvelder staat namelijk dat de Engelse topclub de mogelijkheid heeft om de uitleenbeurt van de speler in januari te beëindigen. De speler zelf is daar niet zo blij blij mee. "Ik weet dat die clausule in mijn contract staat, maar ik focus me op Valencia en wil hier ook blijven tot juni", zegt Pereira aan Super Deportes.

"Het is belangrijk dat ik me verder ontwikkel nu in deze fase van mijn carrière. Het zou lastig zijn om halverwege terug te keren bij United en dezelfde ontwikkeling door te maken." De Braziliaanse Belg kwam al 9 keer in actie voor Valencia, dat op een mooie tweede plaats staat in La Liga.