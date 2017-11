Wilmots kijkt terug op zijn tijd bij de Rode Duivels: "De situatie werd onleefbaar voor mij"

De Duivels gingen er telkens nog voor de halve finales uit. Toenmalig assistent-coach Vital Borkelmans liet onlangs verstaan dat hij nier overtuigd is dat het onder Martinez beter gaat. Oud-bondscoach Marc Wilmots verwijst in Het Laatste Nieuws naar de details.

"Toen ik de Rode Duivels gelanceerd heb, waren ze piepjong. We waren de jongste ploeg op het WK 2014. Het is normaal dat de spelers sindsdien gegroeid zijn. In principe moeten ze nu dus béter zijn dan toen. Dat is een feit. Alleen: op een toernooi hangt het af van de details. Als je halve verdediging geblesseerd uitvalt, wordt het al een ander verhaal hé..."

Te hoge ambities

Tijdens EURO 2016 viel sleutelpion Jan Vertonghen vlak voor de ontmoeting met Wales geblesseerd uit. "Luister, er zijn er veel al dromend naar dat EK vertrokken. 'We gaan Europees kampioen worden', hoorde ik. Tja... Ik ben met twee voeten op de grond naar het EK vertrokken. Hey, Spanje, Duitsland, Italië, tu sais ce que c'est? Maar ik heb dat achter mij gelaten, en ik ben zelfs blij dat het voorbij is. De situatie werd onleefbaar voor mij. Eén van de laatste interviews was een écht bloedbad, met kettingzaag en al..."

"Ik heb er voor gekozen om niet te veranderen en te sterven met mijn ideeën. Wel: ik leef nog altijd", is Wilmots strijdvaardig.