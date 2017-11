Essevee nog niet waar het wil zijn, Dury geeft toe: "Ik heb dat misschien onderschat"

"We gaan liever met een overwinning zo'n interlandbreak in", gaf Davy De fauw aan na de match in Oostende. Zoals het dat ook in de eerdere breaks al moest worden gezegd. "Want we konden na onze match in Europa met een goed gevoel afsluiten én een goede zaak doen voor de top-6."

Maar dat laat Essevee dus liggen de voorbije maanden. Nochtans waren de doelen van Francky Dury voor het seizoen duidelijk: "We willen ons laten zien aan Europa én blijven mikken op play-off 1. Dat is het hoofddoel toch wel."

Geweldige uitdaging

4 op 12 in Europa - wel nog met een kans(je) op Europese overwintering - en de zevende plaats, is dat voldoende half november? "Ik had het niet verwacht en heb het een beetje onderschat. Ik dacht dat het makkelijker zou zijn om Europees voetbal en de ambities voor play-off 1 te combineren, maar voor mij is dit een geweldige uitdaging."

"We hebben veel jonge spelers in de club en die moeten veel trainen. Nu is de tijd soms erg kort door de vele matchen die we spelen. We hebben echt weinig tijd om te trainen, al is dat geen excuus om wedstrijden te verliezen. Toch is het eens goed dat we enkele volledige trainingsweken hebben om de puntjes op de i te zetten."