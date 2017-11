De laatste kans voor Januzaj? "Vorige keer kwam ik ook pas op het laatste moment bij de WK-selectie"

Sindsdien verdween Januzaj van de radar. De winger ging op uitleenbasis voor Borussia Dortmund voetballen, een tussenstap die op niets uitdraaide. "Ik maakte geen slechte keuzes", verdedigt de Rode Duivel zich.

"Maar voetbal draait dezer dagen om business. Dortmund was een last minute keuze. Die periode ligt nu achter mij."

In voetbal kan alles snel gaan, dat heb ik nu wel geleerd

Na zijn tijd bij de Schwarzgelben volgde nog een uitleenbeurt aan Sunderland. Afgelopen zomer ruilde Januzaj Manchester United uiteindelijk definitief in voor het Spaanse Real Sociedad.

Of dit ook bij de Rode Duivels een laatste kans is om nog mee te gaan naar Rusland? "Richting het vorige WK kwam ik pas op het laatste moment bij de selectie. In voetbal kan alles snel gaan, in beide richtingen. Dat heb ik van toen tot nu wel geleerd."

