Kan Januzaj verdedigen? "Bij Sunderland hadden we bijna nooit de bal"

Martinez ziet hem als alternatief voor de linkerflank. Maar er wordt getwijfeld aan zijn defensieve kwaliteiten. “Mijn voordeel is dat ik op veel posities kan spelen. Mensen denken dat ik niet verdedig, maar ik wil een moderne voetballer zijn", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Januzaj meent dat hij in Engeland leren verdedigen heeft. "Elke moderne voetballer heeft twee jobs: aanvallen en verdedigen. Bij Sunderland hadden we bijna nooit de bal, daar heb ik mijn verdedigende kwaliteiten kunnen aanscherpen. Vaak was verdedigen hetenige wat ik daar deed.”

