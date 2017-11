Naast Buffon beëindigen nog drie andere iconen hun interlandcarrière bij Italië

Gisteravond is er een pijnlijk einde gekomen aan de interlandcarrière van Gianluigi Buffon na de uitschakeling van Italië tegen Zweden in de barrages voor het WK van volgend jaar in Rusland. In het zog van Buffon hebben ook Daniele De Rossi, Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini hun afscheid bij de Italiaanse nationale ploeg aangekondigd, weet ESPN.

De nederlaag van gisteren en het afscheid van de Italiaanse nationale ploeg valt zwaar bij de spelers: “Dit is de allergrootste sportieve ontgoocheling uit mijn loopbaan, een desillusie zonder voorgaande", aldus Barzagli, die 73 caps voor Italië wist te verzamelen. "Het is heel moeilijk om de nationale ploeg te verlaten."

“Het doet pijn als ik eraan denk dat dit mijn laatste match voor Italië vormde”, zo sprak De Rossi. “Na de match heerste er een begrafenisstemming." De Rossi speelde uiteindelijk 117 wedstrijden in het Italiaanse shirt.

De misschien meest verrassende naam in deze lijst van spelers die het voor bekeken houden bij de Italiaanse nationale ploeg is die van Giorgio Chiellini. Chiellini is 33 en is aan 96 caps geraakt voor Italië.