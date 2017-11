Jonge Duivels geven het goede voorbeeld: aanvoerder Schrijvers helpt België aan z'n vierde overwinning

Nadat de heenmatch op 0-0 eindigde, gingen de Jonge Duivels nu met een 1-2-overwinning aan de haal. Melih Okutan scoorde al na 5 minuten de 1-0 voor Turkije. Op slag van rust volgde via een owngoal van Merih Demiral de gelijkmaker.

In de tweede helft hielden beide ploegen elkaar lange tijd in evenwicht, en miste Turkije in het slot een strafschop. Een puntendeling leek in de maak, maar kapitein Siebe Schrijvers nam zijn verantwoordelijkheid en maakte er nog 1-2 van.

14 op 18

België blijft door deze driepunter ruim koploper in de groep met 14 op 18. Achtervolgers Zweden en Hongarije (allebei 8 punten) hebben twee matchen minder gespeeld.