Club Brugge herdenkt monument: "Over hem kan enkel in superlatieven gesproken worden"

Bart Verhaeghe is lyrisch over het werk dat Happel verrichtte. ''Ik maakte Club als jonge snaak mee, en over Happel kan er enkel in superlatieven gesproken worden", vertelt hij op de clubwebsite. "Deze toptrainer zette Club decennia geleden op de wereldkaart."

Happel werd in vier verschillende landen kampioen, won drie jaar op rij de titel met Club en bereikte met hen de finales van de UEFA Cup en de Europacup I. "We mogen onze beide handen kussen dat de Oostenrijker onze Club de juiste weg heeft getoond. Hij was naar verluidt een eigenwijze persoonlijkheid, maar iedereen heeft er veel van geleerd. Daarom mogen we terecht fier terugblikken op de trainer en de persoon Ernst Happel."