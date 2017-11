Broer Nainggolan maakt komaf met Roberto Martinez: "Hij moet Radja haten"

Nainggolan zijn levensstijl zou Martinez niet bevallen. "Martinez heeft het gewoon niet voor Radja", aldus zijn broer Manuel in Dag Allemaal. "En dat staat los van z'n capaciteiten als voetballer. Dit is persoonlijk. Ik blijf erbij: Martinez moet onze Radja haten. Toen ik keer op keer hoorde dat mijn broer niet geselecteerd was bij de Rode Duivels, begon ik te denken: 'Heeft Radja die man in elkaar geslagen in zijn kantoor of zo?' Zo ongeloofwaardig werd het."

Nainggolan moest wel terug naar Rome voor het ter perse gaan van het artikel. "Wie zegt dat onze Radja nu een eerlijke kans zal krijgen? Ik ben er bijna zeker van dat Martinez hem alleen heeft opgeroepen onder druk van de publieke opinie. Hij zal er achteraf wel een draai aan geven. Volgens mij is Radja de enige van alle Rode Duivels die desnoods gratis zou komen spelen. Alles heeft hij eraan gedaan om Rode Duivel te worden, maar 't wordt hem niet gegund, vrees ik."