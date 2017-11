Videoref vertoont nog kinderziekten, maar breidt zich ondertussen verder uit

"Volgend seizoen krijgen we de VAR in La Liga, zonder twijfel", vertelde voorzitter Javier Tebas dinsdag op een persconferentie. "We maken veel vooruitgang in de meetings en het zal heel binnenkort afgerond zijn."

La Liga was zowat de enige achterblijver van de grote competities om de VAR in te voeren. Hij was er al in Italië, Duitsland, zelfs België, en in de Premier League werd het ook al aangekondigd voor volgend seizoen.

Marca meldt dat de technologie eerst in de Copa Del Rey wordt uitgetest, voor het duel Atlético Madrid-Elche op 29 november.