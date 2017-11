Horvath komt terug op fase tegen Genk: "Het was geen fout van mij"

Leko maakte zijn beslissing na de match tegen Genk. Een vrije trap van Malinovskiy verdween toen rechtstreeks in doel. Een te pakken schot, was de algemene teneur. Maar niet volgens Horvath. "Ik zie het niet als een fout van mij, maar vooral als een uitstekend schot van Malinovskyi", zegt hij in HLN.

"Oké, misschien was mijn positie niet ideaal, maar dat doet niets af van de verdienste van Malinovskyi. Zelfs als ik geen paar stappen vooruit had gezet, ben ik er zeker van dat ik het heel moeilijk zou gehad hebben om dat doelpunt te voorkomen."

Niet onzeker

Al heel het seizoen klinkt het dat Horvath onzeker is op hoge ballen. "Ik snap dat die perceptie bestaat, maar daarom hoef ik er nog niet mee akkoord te gaan. Het is iets waar ik met Jan Van Steenberghe op werk, maar dat doe ik ook op andere vlakken. Zowel voor hem als voor mij is er geen probleem op hoge ballen."