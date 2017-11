Ex-aanvaller van Lierse staat maanden aan de kant met kruisbandblessure

door Maarten Cattaert



Foto: © photonews

Etien Velikonya heeft in zijn carrière al heel wat clubs versleten. De Sloveense aanvaller speelde in eigen land nog twee seizoenen bij Lierse SK. Vooral in zijn tweede seizoen in tweede klasse toonde hij zich erg trefzeker.