🎥 Deze man verdiende een veel mooier afscheid: de oprechte tranen van Buffon na zijn allerlaatste match

171 interlands voor de Squadra... En een man die eergevoel hoog in het vaandel draagt. Voor de match floten de Italiaanse supporters de Zweden uit tijdens hun volkslied... Wel, Buffon begon ostentatief te applaudiseren voor de tegenstander. Na de wedstrijd barstte hij in tranen uit.

Hij kondigde zo ook zijn afscheid aan. "Ik ween niet voor mezelf, maar voor het Italiaanse voetbal in het algemeen", zei hij emotioneel. "Maar ik weet dat de ploeg met zoveel talentvolle jongeren in goede handen is. Donnarumma en Perin zullen ervoor zorgen dat ik me mijn afscheid niet beklaag."