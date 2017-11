Deze Italiaanse doelman wacht de moeilijke taak om Buffon te doen vergeten

Gianluigi Donnarumma wacht nu de moeilijke taak om het monument van Italië te doen vergeten. De 18-jarige goalie van AC Milan was steevast reservekeeper bij de nationale ploeg, maar daar zal nu dus verandering in komen.

De jonge doelman maakte in september 2016 op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor de nationale ploeg. Tegen Frankrijk (1-3) nam hij na rust plaats in doel. Buffon maakte toen plaats voor hem. Dat doet hij nu dus opnieuw.

