Glen De Boeck legt uit hoe hij KV Kortrijk snel uit het slop wil trekken: "Dat lijkt me de oplossing voor de problemen"

De Kerels pakten tot dusver slechts 11 op 42 en bekleden daarmee een voorlaatste plaats in de klassering. Rode lantaarn Eupen volgt op amper 1 punt en dus moet er wat veranderen. De Boeck gaat tactisch ingrijpen.

"Verdedigend is er een probleem, dat is duidelijk", geeft de Antwerpse trainer aan in Sport/Voetbalmagazine. "Ik vind het raar dat Yannis Anastasiou er deze zomer geen extra centrale verdediger bij wilde, maar ieder heeft zijn manier van werken en zijn voorkeuren. We gaan dat oplossen door over te schakelen naar een verdediging met drie, om op die manier wat meer zekerheid te krijgen."

Genoeg mensen met loopvermogen

De Boeck opteert voor lopende flanken. "We hebben geen echte links- en rechtsachter. Ook dan kun je beter het centraal dicht zetten en de flanken laten lopen. Anthony Van Loo is nog wel even uit, maar met Lukas Van Eenoo, Kristof D'Haene, Bryan Verboom en Idir Ouali zitten er in de kern mensen genoeg met loopvermogen. Een ander systeem lijkt me de oplossing voor de problemen." KV Kortrijk krijgt zaterdag revelatie STVV over de vloer.