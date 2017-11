Het gespeculeer over de WK-poule kan beginnen: Rode Duivels ontlopen kleppers, maar moeten vrezen voor Spanje

Er kan dus al gespeculeerd worden over de poule waar de Rode Duivels op 1 december in zullen terecht komen. België zit in pot 1, en ontloopt dus kleppers als Argentinië, Brazilië, Duitsland en Frankrijk.

De Belgen kunnen wel tegen Spanje uitkomen. La Roja is de meest gevreesde tegenstander uit pot 2. Andere linke opponenten zijn Colombia, Zwitserland en Mexico, dat vrijdag nog een diepe indruk achterliet.

Potten 3 en 4 liggen zo goed als vast. De drie resterende barragematchen zijn:

Denemarken-Ierland (0-0), dinsdagavond (20u45) in Dublin

Australië-Honduras (0-0), woensdag (10u) in Sydney

Nieuw-Zeeland-Peru (0-0), donderdag (3u15) in Lima