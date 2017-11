Het unieke verhaal achter zijn komst naar Antwerp: dit was Bölöni aan het doen toen D'Onofrio hem belde

Aan de komst van Bölöni naar de Great Old hangt een opmerkelijk verhaal vast. "Ik was het gras aan het maaien toen Luciano me destijds belde voor Sporting. Deze keer was ik mijn fruitbomen water aan het geven. Ik eet heel graag appels. Ik stond naast een Belgische appelboom, de Elstar, toen ik telefoon kreeg uit België", vertelt de Roemeen op het officiële YouTube-kanaal van de club.

Bölöni is blij dat D'Onofrio aan hem dacht. "Ik kan deel uitmaken van een project dat veel stof doet opwaaien. Er zal heel wat bewegen bij de fans van Antwerp. Dit is nog het prille begin, maar ik ben ervan overtuigd dat we de kracht en de middelen hebben om ons stevig te nestelen in België."

Verleden niet vergeten

"Ik ken de geschiedenis van Antwerp en weet dat er de laatste vijftien jaar veel problemen waren. Dat mogen we niet vergeten, maar we willen met een schone lei beginnen, en overeind blijven in de toekomst. Later zal ik daar met trots op kunnen terugkijken."