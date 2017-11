Zweden gekwalificeerd voor het WK: Ibrahimovic reeds aan het nadenken?

door Johan Walckiers

door

Iedereen vraagt het zich af: maakt Ibrahimovic een internationale comeback?

U moet er de sociale media maar eens op nakijken: na de kwalificatie van Zweden voor het WK in Rusland verwacht iedereen dat Zlatan Ibrahimovic straks zijn terugkeer bij de nationale ploeg aankondigt. Maar of dat een goeie zaak zou zijn, laten we in het midden.