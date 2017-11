Gündogan blikt terug op Dortmund-periode met opvallende anekdote: "Het gebeurde wel eens dat we dronken op het trainingsveld stonden"

In de nieuwe biografie van de Duitse oefenmeester Klopp: Bring the Noise, komt Gündogan met een wel erg opvallende anekdote. Hij en zijn voormalige ploeggenoten verschenen namelijk regelmatig dronken op de training.

In het seizoen 2010-2011 begeleidde Klopp Dortmund naar zijn eerste Bundesliga-titel in negen jaar. Met nog vier wedstrijden in het verschiet en een voorsprong van zes punten, gingen de spelers een feestje vieren. "Na de wedstrijden gingen we 's avonds met acht à tien spelers uit. Velen van ons waren single", staat te lezen in het boek.

"Het gebeurde wel eens dat iedereen de volgende ochtend dronken wakker werd en dat we zo ook op het trainingsveld stonden. Op één of andere manier heeft het ons wel allemaal samengebracht." De Borussen werden dat seizoen kampioen met een ruime voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Bayer Leverkusen.