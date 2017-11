Winst, recordbreker, clean sheet, ... maar Vertonghen beseft: "Het kan altijd beter"

door Redactie



Jan Vertonghen duidt sterke en minder sterke punten aan na België-Japan (1-0)

Foto: © photonews

Echt overtuigend was het niet, maar de Rode Duivels konden het kalenderjaar toch winnend afsluiten met een 1-0 tegen Japan. Kapitein Jan Vertonghen had er het een en ander over te zeggen.