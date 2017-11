Vanhaezebrouck probeert op deze manier Teodorczyk uit de put te helpen

Lukasz Teodorczyk kreeg wat extra vakantie van Hein Vanhaezebrouck

Anderlecht zit met zijn topschutter van vorig seizoen in zijn maag. Lukasz Teodorczyk zit in een zware vormcrisis en dat uit zich ook in zijn extrasportief gedrag. Zijn schorsing is misschien wel een zegen, want Anderlecht wil hem in die periode mentaal oplappen.