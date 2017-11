Gent herleeft onder Vanderhaeghe: "Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen vecht voor zichzelf én voor het team"

De speler dankt de betere prestaties aan de komst van trainer Yves Vanderhaeghe. "Yves is iemand die met iedere speler spreekt. Ik voelde meteen van: die man wil echt met mij werken. Dat gaf mij maar ook vele andere spelers een boost", vertelt Simon in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

Wanneer iets niet meteen lukt, zegt Yves dat we het ons niet moeten aantrekken en dat we moeten blijven proberen. Het is een teken dat hij in je gelooft. Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen vecht voor zichzelf én voor het team.

Als je twijfelt en bang bent om een fout te maken, haal je volgens mij je niveau naar beneden. Dat is bij de nationale ploeg ook zo. De trainer geeft je vertrouwen en jij moet zorgen dat je goed presteert. Laat je dat na, dan zet hij een andere speler", besluit de AA Gent-speler.