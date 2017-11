Japan, een mix van tonnen ervaring en nieuw bloed, naar deze spelers is het uitkijken vanavond

door Maarten Cattaert



Naar enkele Japanse spelers is het uitkijken vanavond tegen België

Het is ondertussen al ruim vier jaar geleden dat de Rode Duivels Japan nog eens rechtstreeks in de ogen kon kijken. Heel wat jongens van de huidige selectie waren er toen ook al bij. Morgenavond staan de twee landen nog eens tegenover elkaar in het Jan Breydelstadion, thuisbasis van Club Brugge.