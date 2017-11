Enkel Vanheusden? Nee, wij vonden nog een paar jongens die wel potentieel als A-international hebben

Gert Verheyen schoof Zinho Vanheusden al naar voor, maar die loopt er door zijn zware knieblessure momenteel natuurlijk niet bij.

Doelmannen

Daar zitten we nog jaren goed met Simon Mignolet en Thibaut Courtois. Nordin Jackers van Genk is momenteel eerste doelman bij de beloften, Jens Teunckens van Club Brugge tweede. Beiden zijn getalenteerd, maar niet zoals Courtois dat was. Mile Svilar is dan weer wat uit beeld verdwenen.

Verdediging

Opmerkelijk is dat Johan Walem Elias Cobbaut van KV Mechelen de voorkeur geeft op Senna Miangue van Cagliari. De 20-jarige linksback werd immers toch al eens door Roberto Martinez bij de eerste ploeg gehaald. Verder is het afwachten hoe de carrière van Wout Faes verder zal evolueren, want die staat momenteel wat stil bij Excelsior Rotterdam.

Orel Mangala, daar zijn er veel gek van bij de nationale ploegen.

Middenveld

Siebe Schrijvers is daar één van de meest bedrijvige, maar hij zal nog stappen moeten zetten. Orel Mangala, daar geloven we nog het meest in. Bij Stuttgart is die op 19-jarige leeftijd zo goed als titularis. Hij kan alledrie de posities centraal aan en als het moet zelfs op de flank. Recuperatie, vista en techniek in één. De rest zien we allemaal net iets te kort komen.

Aanval

Dan denkt iedereen meteen aan Dimata, wat ook terecht is. Maar ook Lukebakio en Mbenza kunnen - mits nog wat jaartjes ervaring en een constante groei - hopen om ooit hun kans bij de grote jongens te krijgen.