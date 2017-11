Naast Italië zullen deze grote voetballanden en topspelers er in juni volgend jaar niet bij zijn in Rusland

Wat Europa betreft zijn Italië en Nederland de grootste voetbalnaties die het komende WK in Rusland zullen moeten missen. Dat betekent dat we de klassieke beweging van Robben, waarbij hij naar binnen komt om dan met zijn linker verschroeiend uit te halen, niet te zien zullen krijgen. Idem dito voor legende Buffon met zijn ultieme reddingen.

Daarnaast moeten eveneens kleppers als Bale en Ramsey (Wales), Pjanic en Dzeko (Bosnië), Hamsik (Slowakije), Mkhitarian (Armenië) en Alaba (Oostenrijk) het WK thuis volgen omdat hun land zich niet wist te plaatsen.

Alexis Sanchez

Niet alleen in Europa, maar ook in de kwalificatiecampagnes van de andere continenten zijn er enkele verrassingen uit de bus gekomen. In Zuid-Amerika kon Chili, met toppers als Alexis Sanchez en Arturo Vidal, zich niet kwalificeren. In Noord-Amerika konden de VS van toptalent Pulisic zich niet plaatsen voor het WK.

In Afrika slaagden landen als Ivoorkust en Ghana er dan weer niet in om een ticket voor Rusland te bemachtigen. Beide landen wisten zich nochtans de laatste drie WK's telkens te kwalificeren, en Ghana bereikte op het WK 2010 zelfs nog de kwartfinales.