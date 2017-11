Martinez verklaart zijn opstelling tegen Japan en komt nogmaals terug op kritiek De Bruyne

De verstandhouding moet goed zitten - Roberto Martinez Deel deze quote:

"Axel Witsel en Kevin De Bruyne zullen op hun normale plek op het middenveld spelen. Vooraan hebben we Thorgan Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku. Op de flanken staan Nacel Chadli en Thomas Meunier. Die heben al erg goed gespeeld en zijn op elkaar ingespeeld. Maar deze matchen zijn belangrijk om nog meer op elkaar ingespeeld te raken."

Goede intenties van De Bruyne

Het grootste gespreksonderwerp van de laatste dagen was de kritiek van De Bruyne op het tactisch plan. "We weten allemaal waarom hij dat gezegd heeft. Om de juiste reden: hij wil een nationaal team dat het WK wint", reageert Martinez. "Hij weet nu wel dat dit niet de juiste manier was om kritiek te geven, maar we hebben dat intern opgelost. Bovendien waren zijn intenties goed."