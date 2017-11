Thomas Meunier terug naar het vertrouwde nest: "Even op mijn plekje van toen in de kleedkamer gezeten, niet ver van Timmy"

“Natuurlijk ben ik hier al anderhalf jaar geleden vertrokken ondertussen”, aldus Thomas Meunier op de persconferentie in Jan Breydel. “Maar het blijft natuurlijk nog wel wat speciaal om hier opnieuw rond te lopen.”

Wat rondgereden in de stad

“Ik heb al een beetje rondgereden in de stad op zoek naar wat plekjes uit het verleden en om te zien of alles er nog was. En ik heb in de kleedkamer ook al eventjes op mijn plekje van toen gezeten, niet ver van kapitein Timmy Simons.”

“Het doet dan ook heel veel deugd dat ik hier nog eens kan spelen. Het is wel bijzonder en een leuke terugkeer is het zeker en vast. Nu graag nog een overwinning, want in 2013 speelde ik in Brussel ook al tegen Japan en toen verloren we.”

Volg België - Japan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.