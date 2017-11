Japanse bondscoach ziet het verschil met Rode Duivels (en geeft Kevin De Bruyne beetje gelijk): "Dat hebben we niet"

"Het is heel erg jammer in de eerste plaats, want mijn ploeg heeft een goede wedstrijd gespeeld. Maar we hebben Chadli alles en iedereen laten dribbelen bij het tegendoelpunt, dat moeten we in de toekomst vermijden", was Vahid Halilhodzic duidelijk in zijn analyse.

"Het mankeerde onze spelers gewoon aan wat luciditeit en efficiëntie om die snelle 0-1 te maken. De laatste pass was niet altijd in orde. Zelfs met een 3 tegen 1 situatie hebben we te weinig gedaan, toplanden maken zoiets af. Daar moeten we nog sterker en beter in worden."

Het verschil tussen landen als Brazilië en België enerzijds en Japan anderzijds? "Soms ontbreekt het ons aan een speler die het verschil kan maken, zoals er bij Brazilië veel zijn en zelfs bij België een paar rondlopen. Iemand die een folietje kan doen, die een actie kan maken. Daarom moet ons teamspel net top zijn, want zo'n man die het verschil kan maken hebben we niet."