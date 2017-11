Vanhaezebrouck trekt opvallende parallel: "Ik begrijp wat Dendoncker in de media verklaart, maar vraag het nu eens aan Meunier"

door Diederik Geypen

door

Vanhaezebrouck trekt opvallende parallel

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck is een fan van Leander Dendoncker. De oefenmeester gebruikte de polyvalentie van de Rode Duivel al om hem zowel in de verdediging, op het middenveld als in de aanval te zetten.