Veel fans te laat, maar België - Japan ging zelfs bijna niet door: "Concrete, acute en heel reële terreurdreiging"

De politie van Brugge verspreidde in de vooravond een mededeling richting de Belgische voetbalbond over een zeer acute terreurdreiging op de wedstrijd tegen Japan. Het scheelde dus niet veel of match ging niet door.

Fans nooit in gevaar

"De kans op een aanslag was acuut en realistisch", aldus persverantwoordelijke Stefan Van Loock op de persconferentie van Roberto Martinez na de wedstrijd tegen Japan. "Er gebeurde een dringende dreigingsanalyse van de Brugse politie uit en daarom was er heel wat verkeershinder en heel veel extra politiepatrouilles."

De verscherpte controles van de fans zorgde uiteraard voor lange wachtrijen. Toch waren de fans nooit in gevaar, want de dreigingsanalyse leverde een geruststellend resultaat op. "Als er echt een gevaar aan de oppervlakte was gekomen, dan hadden we zeker niet tegengehouden om de match te annuleren."