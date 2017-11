'Vince The Prince' is weer helemaal fit: "Ik ben een doorbijter en ik zal er wel geraken"

"Elke blessure voelt aan als een mislukking", vertelt Kompany aan The Daily Mail. "Dat is niet echt mijn eigen schuld, maar je blijft toch denken: 'wat had ik anders kunnen doen?'"

Ik zou pas druk voelen als ik elke dag zou zijn gaan drinken, maar dat heb ik niet gedaan - Kompany over geruchten van mogelijke vervanger in januari Deel deze quote: Doorbijten Momenteel traint Kompany voluit bij Manchester City en zijn terugkeer is niet veraf. "De revalidatie is goed verlopen. Anders zou ik niet meer terugkeren. Je moet gewoon constant uitkijken naar verbetering", zegt hij. "Ik ben een doorbijter en ik zal er wel geraken. Op dit moment, als ik mijn voetbalschoenen aantrek, voel ik me helder. Net alsof ik geen blessure heb en dat geeft me zelfvertrouwen. Natuurlijk zou ik graag minder geblesseerd zijn, maar ik zou niets willen veranderen aan hoe ik me voel als ik terugkeer."