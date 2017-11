Geen Tom Coninx vanavond tijdens België-Japan, VTM kiest bovendien voor een opvallende analist

VTM voorziet net als bij de Champions League-matchen op Q2 een omkaderingsprogramma. Presentator Maarten Breckx zal alles aan elkaar praten. Analisten met dienst zijn 96-voudig international Jan Ceulemans en Gilles De Bilde.

Daarnaast schuift nog een derde, opmerkelijke, analist aan tafel. Ook Niels Destadsbader mag namelijk zijn mening komen verkondigen over België-Japan. Het VTM-gezicht is een voetbalfan en verwelkomde eerder dit jaar de gasten op het Gala van de Gouden Schoen. Ook tijdens Anderlecht-PSG van enkele weken geleden, was hij van de partij.

