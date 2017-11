🎥 Dag op dag vijf jaar geleden sloeg Ibrahimovic de voetbalwereld met verstomming

Nagenoeg in zijn eentje boog 'Ibracadabra' de achterstand om. Zweden stond 1-2 in het krijt tegen Engeland, maar in de 77e en 84e minuut ontbond Ibrahimovic zijn duivels. 3-2 in het voordeel van de Scandinaviërs en een hattrick voor de aanvaller.

Het beste bewaarde de toenmalige PSG-ster voor het einde. In de toegevoegde tijd ontzette Engels doelman Joe Hart een lange bal met het hoofd. Daarmee legde hij de bal wel panklaar voor Ibrahimovic, die vervolgens met een fenomenale omhaal de bal tegen de touwen joeg.

Gevolg? Een mooie 4-2 overwinning voor Zweden en verwonderde blikken in het stadion en over heel de wereld door de pracht van het doelpunt. Geniet hieronder nog eens mee: