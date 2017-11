🎥 Saai was de Algerijnse persconferentie zeker niet: "U bent de vijand van de nationale ploeg"

Toen de journalist Leicester-speler Riyad Mahrez een kritische vraag stelde en de speler hem net van repliek wilde dienen, maande Madjer zijn speler aan te zwijgen. Vervolgens ging de bondscoach zelf als een wilde tekeer.

"U bent de vijand van de nationale ploeg", zei hij in het Frans. Ik heb nul respect voor u. De reporter liet niet over zich heen lopen en diende Madjer van antwoord, waarop die tot vier maal toe brulde: "Houd uw mond!" Beste vrienden zien we beide heren alvast niet worden.