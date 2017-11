Anderlecht-huurling Ganvoula kreeg dramatisch nieuws te verwerken en reisde intussen naar zijn thuisland af

De Anderlecht-huurling kreeg namelijk te horen dat zijn vader is overleden, zo meldt Het Nieuwsblad. Ganvoula verliet ondertussen België en reisde naar Congo-Brazzaville af om zich bij zijn familie te vervoegen. De centrumspits mist vrijdag de verplaatsing naar Sporting Charleroi.

De 21-jarige aanvaller streek vorige zomer in ons land neer. Na een halfjaar bij Westerlo, nam Anderlecht hem over. De landskampioen verhuurde Ganvoula eerst nog een half seizoen aan de Kemphanen. In de zomer stalde paars-wit hem bij KV Mechelen. De redactie van Voetbalkrant.com betuigt langs deze weg zijn steun aan Ganvoula en zijn familie.