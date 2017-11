'Anderlecht aasde op topspits die nu voor de concurrent voetbalt, maar kreeg tezelfdertijd Teodorczyk niet verkocht'

Vanwege zijn forse loon wilde Anderlecht Teodorczyk tijdens de zomermercato verkopen. De Turkse topclub Fenerbahçe trok fel aan zijn mouw, maar een deal kwam er niet.

De landskampioen had ondertussen al andere doelpuntenmakers in het vizier. Sport/Voetbalmagazine laat weten dat Anderlecht Marcus Ingvartsen, de recordaankoop van KRC Genk, een voorstel deed.

5 miljoen euro

De 21-jarige Deen ging niet in op het Brusselse aanbod, net zoals hij voorstellen uit Rusland en de Bundesliga weigerde. Uiteindelijk belandde Ingvartsen, die met 23 goals topschutter werd in Denemarken, bij KRC Genk. Met de deal was een som van om en bij de 5 miljoen euro gemoeid.