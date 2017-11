Anderlecht lonkt naar versterking en heeft profiel meegekregen van Vanhaezebrouck

De kans is groot dat Robert Beric in januari terug naar Saint-Etienne trekt. Dat Harbaoui of Teodorczyk zullen vertrekken, is veel minder waarschijnlijk, bijna onbestaand... Dat betekent dat Vanhaezebrouck nog steeds twee centrumspitsen zal hebben. Maar hij heeft iets anders nodig.

Hij wil straks meer scorend vermogen achter die twee. Onyekuru is eigenlijk de enige die aan dat profiel voldoet binnen de kern. Hij wil een zwervende aanvaller die rond een diepe man kan acteren. Of ook op rechts kan spelen. Daar ziet hij te weinig aanvallende impulsen komen en door de blessure van Andy Najar is het momenteel behelpen.