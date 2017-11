Alle - België - Buitenland

12:31 Australië als voorlaatste land naar het WK dankzij drie goals van 'The Beard to be Feared'

Australië heeft zich als voorlaatste land geplaatst voor het WK. Honduras was in de partij duidelijk de mindere van de Aussies. Mile Jedinak, middenvelder van Aston Villa, opende de score via een afgeweken vrije trap. In de slotfase schoot hij ook nog twee strafschoppen binnen. Na de 0-0 uit de heenmatch was de 3-1 in de terugmatch dus beslissend.