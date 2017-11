Brugse burgemeester over de terreurdreiging boven Jan Breydel: "Het was meteen alle hens aan dek"

Drie uur voor de match sijpelde het bericht binnen dat er een aanval zou plaatsvinden in een voetbalstadion in België.

"Aangezien er slechts één wedstrijd gespeeld werd, was het meteen alle hens aan dek", vertelt Brugs burgemeester Renaat Landuyt in Gazet van Antwerpen. "We hebben wel serieus getwijfeld om de wedstrijd volledig te annuleren. De dreiging was dan ook echt ernstig. Maar in samenspraak met het OCAD en de organisatoren lieten we die toch doorgaan."

Strenge controles

De controles werden verscherpt met metaaldetectors en explosievenhonden. Verder namen gewapende politiemensen plaats op strategische plaatsen.

"Heel wat supporters misten een deel van de wedstrijd”, pikt Dirk Van Nuffel, korpschef van de Brugse politie, in. "Deels omdat het verkeer heel moeizaam verliep. Alle supporters volgden hun gps en hielden geen rekening met de aanwijzingsborden. Maar ook de verscherpte controles zorgden voor vertragingen. We hopen wel op het begrip van de fans voor de genomen veiligheidsmaatregelen."