Is het nu eindelijk afgelopen met de kritiek op Lukaku? "Schoolvoorbeeld!" en "Vier goeie ballen, drie tegen de netten"

En Severeyns kan het weten, want voor Lukaku was hij de man die de jongste topschutter werd van de Belgische competitie. "Ik vind het ongelooflijk erg voor die jongen dat hij nog altijd die kritiek moet meezeulen", aldus Severeyns. "Als je zo jong al topschutter wordt, kan je voetballen."

"Dat hij niet bij Chelsea doorbrak op zo'n jonge leeftijd is niks om zich over te schamen. Kijk maar naar De Bruyne... En als je vanaf dan constant 20-25 doelpunten maakt in de Premier League, dan is dat niet echt geluk meer hé", verdedigt Severeyns hem.

Zijn kaatsen is al dag en nacht verschil met enkele jaren geleden

Tuurlijk is Lukaku op zijn 24ste nog niet helemaal een afgewerkt product. Door zijn jeugdige doorbraak zijn er een paar zaken waarop hij niet kunnen werken heeft. "Zijn kaatsen is inderdaad niet perfect. Maar hij is wel het schoolvoorbeeld van de speler die altijd beter wil worden. En daar heeft hij alles voor over. Dan mag je zagen en zeveren hoeveel je wilt, die jongen is top."

"In vergelijking met een paar jaar geleden is dat kaatsen ook al dag en nacht verschil. Er is één ding wat hij bijzonder goed kan: scoren. Hij heeft een ongelooflijke trap met links en met rechts. En hij kan een man uitschakelen. Weet je nog die beslissende match tegen Kroatië? Wel, ik was daar. En vooraf zei ik nog dat ik hoopte dat Romelu het verschil ging maken", vervolgt Severeyns.

Hij is het schoolvoorbeeld van de speler die altijd zichzelf wil verbeteren

"Ik was zo blij voor hem dat hij dat ook deed. Toen hij bij Manchester United tekende, waren er opnieuw twijfels. Maar hij doet het toch ook weer daar. En in de voorbije twee oefenmatchen kreeg hij bij wijze van spreken vier goeie ballen en hingen er drie tegen de netten. Dat zegt genoeg!"