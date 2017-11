Glen De Boeck countert de perceptie dat hij hautain is: "Iedereen heeft een mening over alles, zoals over Bart De Pauw"

De Antwerpse coach heeft ervaring met degradatievoetbal. Voor de buitenwereld komt hij echter wat hautain over. Die perceptie probeert De Boeck in Het Nieuwsblad te doorbreken.

"Je kent Lorenzo Staelens ook. Zouden wij zo goed samenwerken, nu al voor de derde keer al, als ik een hautaine gast zou zijn? Ik zal je wat zeggen: diep vanbinnen ben ik juist heel introvert, helemaal geen ­tafelspringer. Misschien komt dát dan hautain over?"

Stempel waar je niet vanaf geraakt

De oud-voetballer wil geen strijd tegen de perceptie voeren, en maakt een opvallende vergelijking met wat televisiemaker Bart De Pauw nu overkomt.

"Mensen die mij niet kennen, maar die me willen beoordelen… fine! Ach, iedereen heeft momenteel een mening over alles. Zoals over Bart De Pauw. Zonder dat we weten wat er is gebeurd. Zo simpel is het. Je krijgt een stempel waar je niet meer vanaf geraakt", beseft De Boeck.