Pro League maakt kalender 2018-2019 in grote lijnen bekend

Tussendoor wacht zoals eerder vermeld de bekerfinale, die op de Dag van de Arbeid betwist zal worden. In het huidige seizoen wordt de bekerfinale nog gespeeld tussen het einde van de reguliere competitie en het begin van de play-offs op 18 maart. Het volgende seizoen staat deze dus geprogrammeerd tussen speeldag zes en zeven.

In 1B beginnen ze er een weekje later aan dan in 1A volgend seizoen. De Proximus League zal van start gaan op 3 augustus 2018. De reguliere competitie eindigt net als in de Jupiler Pro League in het weekend van 16 maart 2019. Voor het begin van de play-downs mogen we 23 maart in de agenda noteren.