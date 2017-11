Videorefs bijten van zich af: "Wij veroorzaken geen problemen hé, wij lossen ze op"

In Het Laatste Nieuws geven videorefs Tim Pots (43), Christophe Delacour (46), Kris Bellon (48) en Yves Marchand (51) hun mening. De vier heren willen één ding duidelijk stellen: "Wij veroorzaken geen problemen hé, wij lossen ze net op", zegt Pots.

Voorbeelden van fases waarin de videoref kon en zou moeten optreden maar waar de arbiter het naliet om de man in het busje te raadplegen, zijn er in overvloed. "Helaas zijn er speeldagen dat we te weinig kunnen oplossen, maar ik snap niet dat sommigen nog twijfelen aan de toegevoegde waarde van de videoref.

Zonder ons zouden er nul van de twaalf fases herbekeken zijn. Wij corrigeerden acht beslissingen. Toch beseffen we ook dat het beter moet. We gaan onze job niet beter of slechter doen met een loonsverhoging, maar er moet toch enige waardering zijn", stelt Marchand.

Momenteel verdienen de videorefs slechts 80 euro. Een bedrag dat weldra zal opgetrokken worden naar 350 euro.